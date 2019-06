Al Pitti Immagine, Havana e Co. festeggia i suoi 25 anni di creazioni dell'eleganza maschile

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Al Pitti Immagine, la rassegna dedicata alla moda maschile che chiuderà domani 14 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, il marchio HAVANA & CO creato dai fratelli Salvatore e Sergio Toma, ha festeggiato i suoi 25 anni con un evento nella storica Villa Vittoria. Tra gli ospiti anche il conduttore televisivo delle Jene, Giulio Golia.

La collezione primavera/estate 2020 presentata al Pitti, ricalca i temi che sono stati i protagonisti di questa edizione della rassegna fiorentina che guarda ad una rinnovata attenzione verso il rispetto dell’ambiente. Per Havana e Co. questa collezione è ispirata alla luce e al colore del Salento, interpretando il concetto dell’eleganza come un viaggio in terre vicine e lontane mutuato dalla storia del brand che ha preso spunto dai viaggi del nonno dei due imprenditori quando negli anni ’40 si muoveva in giro per il mondo a tagliare abiti su misura.

Se i colori della collezione P/E si declinano tra il gesso, panna, corda, ardesia, arancio, verde India e blu, i materiali rielaborano il lino, cotone, viscosa e lana anche mischiati tra di loro per rendere evidente la sensazione di leggerezza.