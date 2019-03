Vito Bardi, da generale della GdF a nuovo governatore del centrodestra in Basilicata

(PRIMAPRESS) - POTENZA - E’ un centrodestra a trazione leghista ad ottenere un nuovo successo alle regionali in Basilicata. A spoglio concluso i risultati definitivi confermano la vittoria Vito Bardi con il 42,2 per cento. Il nuovo governatore della regione ha distanziato di 9 punti il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola, che aveva l'appoggio di 7 liste e che si ferma al 33,1 per cento. Con questo risultato il centrosinistra perde così la guida della regione dove governava dal 1995.

I Cinquestelle, con Antonio Mattia e senza liste amiche, hanno raggiunto il 20,3 per cento e risulta essere il primo partito nella regione avendo raddoppiato il risultato rispetto alle regionali del 2013, quando aveva ottenuto l'8,9 per cento. Valerio Tramutoli - professore universitario ecologista e quarto candidato - si è fermato al 4,4% con la lista civica di sinistra "Basilicata possibile".

Per Vito Bardi ora l’impegno annunciato è quello di impegnarsi per abbattere il tasso di disoccupazione. "Abbiamo scritto la storia, la Basilicata è pronta per il cambiamento", è stato il primo commento di Vito Bardi al risultato, mentre lo spoglio era ancora in corso. "Nella mia agenda al primo posto ci sarà il lavoro. I giovani devono restare e avere le loro opportunità. Con legalità e trasparenza”. - (PRIMAPRESS)