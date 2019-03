Le colline di Genova in fiamme con vento a 100 km/h. Evacuate diverse famiglie

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco e Protezione civile per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato sulle alture di Cogoleto nei pressi di Genova. Il fuoco si è alimentato per le violente raffiche di vent che hanno raggiunto anche i 100 km/h. L’incendio è divampato nella notte e non è stato possibile usare gli aerei proprio per il forte vento rendendo più difficili le operazioni per contenere e domare le fiamme. Il fuoco sta minacciando le abitazioni di Capieso, per questo si sta provvedendo all'evacuazione delle famiglie residenti. In A10 chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l'inizio della complanare di Savona, in entrambe le direzioni, perche' le fiamme sono "adiacenti alla sede autostradale" spiega il sito di Autostrade. Dall'Aurelia fumo nero e aria irrespirabile. - (PRIMAPRESS)