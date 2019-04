Torino: giustizia in ritardo per l’assasino di Stefano Leo

(PRIMAPRESS) - TORINO - L’orologio della giustizia in ritardo è stata la causa della morte di Stefano Leo a Torino. Said Mechaquat il 27enne che ha confessato l'omicidio di dell’uomo era stato condannato con sentenza definitiva a un anno e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia. Fonti riferiscono all'Ansa che ci sarebbe stato un ritardo, o un intoppo nel trasmettere i documenti dalla Corte d'appello alla procura presso il tribunale. Said non aveva ottenuto la condizionale per i suoi precedenti e perché nella vicenda era coinvolto un minore. - (PRIMAPRESS)