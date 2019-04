Tria: tempi certi per la presentazione del Def con la presentazione dei numeri di questo Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo rispetterà i tempi per la presentazione del Def e consegnerà il documento la prossima settimana. E’ il ministro dell'Economia, Tria, a sottolinearlo:"Ci saranno gli obiettivi di bilancio chiari e il quadro macroeconomico", ha detto arrivando alla riunione dell'Eurogruppo, a Bucarest. Nel Documento "ci saranno i numeri, un Def senza numeri non si è mai visto", ma i contenuti "non posso anticiparli, dobbiamo discuterne", ha affermato il ministro. - (PRIMAPRESS)