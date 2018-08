Palazzo Chigi va in ferie e Conte anticipa le mosse di settembre su appalti, Tap, Tav e vaccini

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva, serve a fare sul punto su tutti i temi caldi che questo governo dovrà affrontare. “La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva - dice Conte - per mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché siamo convinti che la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale saranno le riforme". "A settembre avremo una proposta di riforma del codice degli appalti seria che possa sbloccare il quadro normativo e dare maggiore certezza giuridica per rilanciare gli appalti”. E sulla Tav, Conte precisa che "è un argomento all'ordine del giorno. E' all'attenzione del governo: stiamo valutando tutti gli aspetti in termini di costi e benefici. "La sintesi la faremo tra un po' in termini risolutivi in sede di Consiglio dei ministri". Tap, prima confronto tecnico poi valutazione politica Sul gasdotto Tap "siamo vigili a cogliere e valutare le istanze" della comunità locale, "alla fine ci sarà una valutazione e sintesi politica che spetta al presidente del Consiglio coi suoi ministri". Dall'incontro con le delegazioni di parlamentari locali e con il sindaco di Melendugno accompagnato da consulenti "ne è risultato un ampio confronto, molto tecnico", ha precisato Conte. "Ho richiesto la presenza di tecnici perché non ha senso parlare in modo astratto di un'opera pressoché completata per il 70% in Grecia e Albania, e in Italia per il 30-40%. Dobbiamo misurarci con un'opera progettata in passato e oggi in corso di realizzazione". "Garantiamo una verifica presso i ministeri competenti della procedura sin qui seguita", ha aggiunto il premier."Vogliamo accertarci che sia stata corretta, di fronte a dubbi irregolarità faremo verifiche interne, così come su Ilva". Vaccini: no a nuove specifiche circolari su obbligo "La posizione del governo sui vaccini è molto chiara. Ci sono ovviamente delle prescrizioni normative o regolamentari per la scuola dell'obbligo che mi sembrano molto chiare. Al momento, ho parlato con il ministro Grillo, si parla di un emendamento ma non c'è nulla di concreto. Non verrà fuori al momento nessuna specifica circolare: il governo responsabilmente vuole garantire la massima tutela della salutedei nostri piccoli e il diritto all'istruzione differenziando tra scuola dell'obbligo e scuola non dell'obbligo". Poi il premier Giuseppe Conte ha voluto spiegare le posizioni del M5S sulla no.Vax: "Mio figlio l'ho fatto vaccinare, l'ho accompagnato io personalmente. E questa è la linea del governo.Ma che ci siano sensibilità diverse dei singoli, in un movimento molto composito, va benissimo". - (PRIMAPRESS)