Outlook negativo e tripla B di Standard&Poor's all'Italia in recessione

Le cronache di ieri, sopraffatte dal caso Siri, hanno offerto pochi spunti alla politica per riflettere sugli indicatori dell'agenzia di racing Standard & Poor's che ha affibbiato all'Italia una tripla B con un outlook negativo. Per capire è l'unico paese dell'Eurozona a ad avere questo tipo di valutazione recessiva. Meno crescita, più debito e effetti nulli (se non negativi) dalle politiche del governo: nulla di nuovo nel giudizio di Standard & Poor's sui conti pubblici italiani. Lo è, innanzitutto, perché rispetto alla precedente valutazione, datata 26 ottobre 2018, non c'è indicatore che non sia peggiorato. In particolare, sono crollate le previsioni di crescita, dall'1,1% di sei mesi fa allo 0,1% di oggi e sta pericolosamente ricominciando a crescere il rapporto tra debito e Pil, che dovrebbe tornare a quota 132,7% nel 2022. Scende, dal 2,7 al 2,6, il rapporto deficit/Pil, ma solo perché allora, a ottobre, c'era ancora sul tavolo la manovra del cambiamento nella sua versione originale, quella del 2,4%.