Orizzonte enigmatico: Cottarelli o maggioranza M5S-Lega-FdI mentre ci osservano gli Usa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre Carlo Cottarelli, il premier incaricato per formare il nuovo governo ha già avuto un colloquio questa mattina con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e mentre si affaccia anche un’altra ipotesi per non andare nuovamente alle elezioni e per giunta a fine luglio, e cioè che potrebbe tornare l’ipotesi di una maggioranza M5S-Lega e Fratelli d’Italia disposti a formare una nuova squadra di ministri, c’è l’attenzione che il Tesoro americano sta rivolgendo alla situazione italiana. Dal Dipartimento del Tesoro Usa, in vista del prossimo G7 dei ministri finanziari in Canada, non arrivano al momento segnali di impatto rispetto ai mercati internazionali tanto da preoccupare gli Stati Uniti. Ad affermarlo è proprio un funzionario del Dipartimento anche se precisa che non è stato ancora indicato il nominativo di chi parteciperà per l’Italia.

L’auspicio che arriva dagli Usa è che che non vi siano grandi stravolgimenti all’interno di Eurolandia per non provocare scossoni ma del resto, come ha ribadito anche il leader della lega Matteo Salvini in questi ultimi giorni, dopo il caso del veto sulla candidatura del ministro Savona all’Economia, non era in discussione l’impianto costituente dell’Unione Europea ma la revisione di alcuni rapporti e trattati tra gli stati membri per rendere più efficace il ruolo dell’Europa. - (PRIMAPRESS)