Nuove ipotesi di Governo di maggioranza mentre resta congelata la versione Cottarelli

Mattarella con il presidente sloveno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Decisioni congelate per la formazione della lista di governo di Carlo Cottarelli. L’incontro informale di ieri di Mattarella con Di Maio ha aperto nuove ipotesi. Se il nome di Savona nel tentativo di governo Conte, è stato il motivo del fallimento di avere una formazione politica M5S-Lega, Di Maio propone di ripresentare la lista ma con l’economista in squadra ma spostato ad altro ministero. Una proposta a cui Matteo Salvini non chiude completamente la porta anche se salta la questione di principio che aveva fatto scattare il contrasto con il Quirinale. "Se questa legislatura deve lasciare un ricordo - aveva sostenuto di Maio - deve essere per un governo politico e non tecnico. Se dobbiamo ritrovarci un governo tecnico solo perché nella squadra dei ministri ce n'è uno non accettato dal Quirinale allora faccio un ragionamento: troviamo una persona della stessa caratura di Savona", che resterebbe comunque "nella squadra di governo in altra posizione di ministro”. La questione di chiedere un passo di lato all’economista 82enne Paolo Savona, tuttavia non supera quella che dal primo momento si era mostrata come una scelta strategica che doveva scardinare la lobby che controlla, come si è visto in questi giorni, parte dell’Unione Europea con le sue figure di spicco e l’asse franco-tedesco che in tutti questi anni ha fatto svolgere un ruolo di Cenerentola all’Italia anche per colpa del nostro stesso paese. Intanto ieri Mattarella ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, il paese che oggi viene definito come la Svizzera dei Balcani e che le previsioni economiche vedono con un PIL del 3,9% ed una contrazione al 3,2% nel 2019 ma pur sempre un valore che garantisce una certa stabilità. - (PRIMAPRESS)