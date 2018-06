La Festa della Repubblica tiene a battesimo il nuovo governo che ha giurato al Quirinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la formula di rito del giuramento al Quirinale del premier Giuseppe Conte, si apre il governo del cambiamento. Alle 16,08 Conte in abito blu e gemelli ha firmato con la sua stilografica il decreto di nomina di Sergio Mattarella come richiede la Costituzione.

Dopo di lui hanno sfilato dinanzi al tavolo presidenziale i 18 ministri nominati recitando la formula di fedeltà alla Repubblica. Per tutti un look molto istituzionale principalmente fatto di blu dove ha spiccato qualche nota di bianco per le ministre e la cravatta verde british per Salvini e ocra per Paolo Savona. Mano sul cuore per alcuni ed anche un battere di tacchi per l’ex generale dei Carabinieri Sergio Costa che va al Ministero dell’Ambiente. Ma ecco, dunque, la squadra del nuovo ed inedito governo giallo-verde: Vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali: Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno: Matteo Salvini. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti. Economia: Giovanni Tria (Lega). Esteri: Moavero Milanesi. Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S). Politiche comunitarie: Paolo Savona. Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S). Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega). Affari regionali: Erika Stefani (Lega). Sud: Barbara Lezzi (M5S). Famiglia e disabili: Lorenzo Fontana (Lega). Difesa: Elisabetta Trenta (M5S). Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega). Infrastrutture: Danilo Toninelli (M5S). Istruzione: Marco Bussetti (Lega). Beni culturali: Alberto Bonisoli (M5S). Salute: Giulia Grillo (M5S). All'ambiente Sergio Costa. - (PRIMAPRESS)