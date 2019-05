Mattarella all'Ospedale Santobono per incontrare i genitori di Noemi: "Vi aspetto al Quirinale appena ristabilita"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto visita a Noemi, la bambina ancora in gravi condizioni all’’Ospedale Santonbono dopo l’agguato di camorra che si era consumato venerdì scorso in Via Nazionale a Napoli e in quella circostanza un proiettile vagane aveva gravemente ferito la bimba di 4 anni. Mattarella era stato in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, dove era presente anche re Felipe di Spagna, e al termine della cerimonia si era subito mosso per recarsi in ospedale. Il presidente che ha rivolto ai genitori il suo augurio per la pronta guarigione di Noemi ha invitato la famiglia di fargli visita al Quirinale appena ristabilita. Il Capo dello Stato ha poi lasciato Napoli per fare rientro a Roma. - (PRIMAPRESS)