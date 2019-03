La Via della Seta ed il 5G, i temi sulla strada di Xi Jinping domani in arrivo in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla vigilia dell’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, sulla polemica che da qualche settimana attraversa le rappresentanze politiche ed imprenditoriali nel nostro paese sulla nuova Via della Seta interviene il vice-ministro degli Esteri cinese Wang Chao: “nel processo di sviluppo della nuova via della seta, è inevitabile si possano incontrare alcune incomprensioni e dubbi” per gettare acqua sul fuoco sul dibattito in Italia per il progetto di adesione di Pechino. "I fatti parleranno sempre più forte delle parole - continua Chao - Un accordo tra Cina e Italia sarebbe di beneficio per lo sviluppo economico di entrambi”. E alla domanda se questo aiuterà a promuovere il commercio dell’Italia, il ministro risponde di si.

L’intervento del vice-ministro cinese non è casuale perché l’obiettivo era di spianare la strada all’arrivo di domani e fino al 24 marzo prossimo, del presidente Xi Jinping in Italia.

La massima carica cinese andrà anche a Palermo. La tappa in Sicilia è stata ufficializzata dal viceministro in un briefing coi media alla vigilia della prima missione estera del 2019 suddivisa tra Italia, Monaco e Francia. Quanto alla scelta di Palermo, Wang ha spiegato che "la ragione principale è che abbiamo avuto discussioni congiunte con la parte italiana". La decisione mostra "un segnale di importanza" del legame tra la Cina e la Sicilia. Durante la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping, "le parti sigleranno documenti di cooperazione governativa bilaterale su affari esteri, commercio, business, cultura e accordi commerciali su infrastrutture, macchinari e finanza". Lo ha annunciato Wang Chao, aggiungendo che le parti rafforzeranno anche "la cooperazione sulla Belt and Road Initiative e porteranno maggiori benefici tangibili ai due popoli". Wang non ha citato il memorandum di adesione di Roma alla nuova Via della Seta. Cina e Italia rafforzeranno le relazioni sulle tlc, dove "c'è già una forte cooperazione": nel 5G, ad esempio, "è stata firmata e continueremo a sostenerla". Wang Chao ha ricordato che la Cina ha sempre incoraggiato le aziende cinesi a seguire le regole di business e legali dei Paesi in cui si trovano a operare. "Le compagnie cinesi hanno aperto e dato il loro contributo allo sviluppo su innovazione e digitale in Italia. La Cina continuerà a sostenere le compagnie in cooperazione per l'innovazione dell'Italia". - (PRIMAPRESS)