La Mare Jonio è entrata in porto a Lampedusa ma scatta il sequestro da parte della Procura

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Per la nave Ong Mare Jonio l‘ingresso nel porto dell’isola siciliana ha il sapore del sequestro. Entrata in porto questa sera l’imbarcazione ha visto salire a bordo gli agenti della Guardia di Finanza per consegnare al comandante dell’unità il dispositivo di fermo firmato dalla Procura per aver violato le direttive del Viminale ma anche per aver disobbedito all’obbligo di spegnere i motori.

Dunque, ad un mese e mezzo dal caso della Sea Watch3, rimasta ferma al largo di Catania per diversi giorni con a bordo 47 migranti, è esploso in queste ore quello della Mare Jonio, giunta nelle scorse ore davanti Lampedusa priva di autorizzazione allo sbarco. Rimasta ferma a un miglio e mezzo dalla costa, verso sera la nave ong è stata scortata nel porto dell'isola dalla Guardia di finanza ed è stata sequestrata dietro disposizione della Procura, che ha autorizzato lo sbarco dei naufraghi. Nelle prossime ore, fa sapere il Viminale, potrebbero scattare gli interrogatori dell'equipaggio. La vicenda La nave, battente bandiera italiana, ha tratto in salvo ieri pomeriggio 49 migranti (tra cui 12 minori), che viaggiavano su un barcone poi affondato al largo della Libia. Si è diretta verso l'Italia, chiedendo l'indicazione di un porto sicuro. Ha quindi puntato su Lampedusa. E ha subito generato la reazione del Viminale, che già ieri sera diramava una Direttiva con la quale ribadisce le procedure dopo eventuali salvataggi in mare. Una Direttiva per "fermare le azioni illegali delle ong". In sostanza, quel che si contesta alla Mare Jonio è che "il mare non era mosso e non c'era pericolo di affondamento. Era più vicina a Libia e Tunisia, ma ha fatto rotta verso l'Italia sottoponendo gli immigrati a un viaggio più lungo- ha affermato Matteo Salvini-. La nave non ha avvisato Malta. Ha disobbedito alle indicazioni della guardia costiera libica. Un comportamento che dimostra il chiaro intento di voler portare in Italia immigrati clandestini". E' su questa base, sul "traffico di esseri umani" denunciato da Salvini che la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Al momento, il fascicolo è a carico di ignoti. - (PRIMAPRESS)