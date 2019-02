La Giunta per le immunità del Senato dice no al procedimento del ministro Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il voto “ufficioso” di ieri del M5S sulla questione dell’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli interni Matteo salvino sul caso della nave Diciotti e della sua imputazione per sequestro di persona riferito agli immigrati imbarcati sulla nave della Ong, oggi si è tenuto il voto reale della giunta per le immunità del Senato. La decisione a maggioranza ha visto15 voti contro l'autorizzazione e 6 a favore.La Giunta per le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania a procedere nei confronti del ministro degli Interni. Il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri non ha votato. Ora la parola spetta all'aula del Senato che dovrebbe pronunciarsi entro il 24 marzo. - (PRIMAPRESS)