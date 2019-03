Visita al Quirinale di Xi Jinping, Mattarella: "Rapporti nella massima trasparenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La visita di Stato al Quirinale del presidente cinese Xi Jinping al presidente italiano Sergio Mattarella è iniziata. "Nei rapporti tra i due paesi serve trasparenza” aveva detto Mattasrella ieri alla vigilia dell’incontro e quando ha ricevuto una delegazione dei giornalisti cinesi. Riflettori puntati,dunque, sulla firma del memorandum d'intesa sull'iniziativa Belt and Road, la cintura della Via della Seta che ha scatenato il dibattito politico in Italia. Il presidente Mattarella ha accolto il suo omologo cinese nel cortile del Quirinale, L'auto di Xi è entrata nel cortile scortata dai corazzieri a cavallo. Dopo aver ascoltato i rispettivi inni nazionali suonati dalla Banda dell'esercito, i due presidenti hanno passato in rassegna il reparto schierato per gli onori militari. A seguire, la presentazione delle delegazioni e il colloquio tra i due capi di Stato. - (PRIMAPRESS)