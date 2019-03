In fila per il Reddito di Cittadinanza: più single e meno famiglie secondo l'Istat

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via il Reddito di cittadinanza che a partire da oggi apre gli sportelli dei centri del lavoro e degli uffici postali per chiedere la nuova carta che darà diritto ad un tetto di 780 euro per una persona singola mentre per le famiglie il sostegno è di 1330 euro. C’è l’invito delle Poste a presentarsi a scaglioni e in ordine alfabetico con l’obiettivo di smaltire le richieste entro la fine del mese e poter caricare i benefici che però dovrebbero arrivare solo a maggio.

Capitolo a parte sarà quello dei Navigator, cioè quel personale che avrà il compito di guidare gli aventi diritto al Reddito di cittadinanza a trovare il lavoro. Questo esercito di 4.500 tutor dovrebbe essere operativo tra un mese circa.

L'obiettivo resta anche quello di ampliare le categorie dei beni che si possono acquistare con la card e il ministero di Di Maio è al lavoro per scrivere il decreto attuativo. Secondo le stime del governo M5S-Lega a poter usufruire del nuovo sostegno contro povertà e disoccupazione, saranno 1,3 milioni dif amiglie ma per l'Istat, nei fatti, nel 47,9% dei casi la card andrà ai single. Le coppie con figli minorenni, sempre secondo i modelli dell'Istituto di statistica, sono 257 mila, solo il19,6% delle famiglie beneficiarie. Guardando alla nazionalità, i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono un milione 56 mila, circa l'81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell'Ue ed extra-comunitari, sono 150 mila (11,5%). Di queste ultime, quelle di soli cittadini extra-comunitari sono 95 mila(7,3%). E su una platea di circa 2,7 milioni di individui, circa un terzo avrà l'obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro. Di questi 900 mila, circa 600 mila hanno la licenza media o nessun titolo di studio. - (PRIMAPRESS)