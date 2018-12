Il somalo che voleva attaccare la basilica di San Pietro a Roma durante la celebrazione di Natale

(PRIMAPRESS) - BARI - “Se Dio vuole, se serve alla causa, bisogna farlo”. Ha risposto così alle domande degli inquirenti, durante l'udienza di convalida del fermo, il somalo che progettava di mettere bombe nelle chiese. Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per terrorismo è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come affiliato al Daesh in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. È quanto emerge dalle indagini della Digos della Questura di Bari, coordinate dalla Dda. Il piano che probabilmente avrebbe consumato, avevaa l’obiettivo di portare un attentato all’interno della Basilica San Pietro a Roma. - (PRIMAPRESS)