Il presidente cinese Xi Jinping in volo verso l'Italia dove incontrerà Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il viaggio del presidenteIl cinese, Xi Jinping verso l’Italia è iniziato questa mattina alle 8 ora italiana. Il capo di stato viaggia con la moglie, il ministro degli Esteri Wang Yi, e con due dei 25 dirigenti del Politburo che lo porteranno a restare in Europa sino al 26 marzo prossimo, passando dall'Italia, a Monaco e in Francia.

Nella delegazione che viaggia a bordo dell'aereo speciale del presidente cinese è presente anche He Lifeng, ministro della Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, l'agenzia di pianificazione economica del governo cinese. In Italia, Xi incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le altre cariche istituzionali: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. - (PRIMAPRESS)