Gli ultras della Lazio a Piazzale Loreto a Milano con uno striscione inneggiante Mussolini

(PRIMAPRESS) - MILANO - A Piazza Loreto oggi è andata in scena una manifestazione che ha violato una legge sull’apologia del fascismo. Un gruppo di ultras della Lazio ha srotolato uno striscione con su scritto: “Onore a Benito Mussolini”. Firmato “Irr”, sigla che sta per Irriducibili, uno dei gruppi più nutriti e duri della curva Nord laziale. La scelta del luogo è stata la stessa dove il fondatore del Partito nazionale fascista venne esposto, dopo la morte, dai partigiani. E tutto questo alla vigilia del 25 aprile, festa della Liberazione. La Digos di Milano, in collaborazione con quella di Roma sotto il coordinamento del pm Alberto Nobili, ha identificato i responsabili, che sarebbero già stati tutti fermati. È la condizione necessaria per l’apertura di un fascicolo da parte della Procura milanese. Nel tardo pomeriggio, poi, alcune decine di tifosi laziali sono stati identificati dalla polizia nel corso di controlli all’interno di piazze e bar del centro di Milano e della zona attorno allo stadio Meazza. In particolare, secondo quanto confermato dalla questura, le verifiche sono avvenute in corso Como e in piazzale Lotto. Al momento non risultano provvedimenti nei confronti dei supporter biancocelesti. - (PRIMAPRESS)