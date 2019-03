Ergastolo per Igor il russo e risarcimenti milionari che non saranno mai incassati

L'arresto in Spagna di Igor il russo

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Norbert Feher, conosciuto con il soprannome di Igor il russo è stato condannato all’ergastolo per l’uccisione nelle campagne di Ferrara del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri. Dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. A chiedere l'ergastolo, al termine di una requisitoria lunga circa un'ora e mezza davanti al tribunale di Bologna, era stato il pubblico ministero Marco Forte. Feher, serbo di 38 anni, detenuto in Spagna e collegato in videoconferenza, era imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, uccisi l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. In aula i parenti delle vittime 4 milioni di euro. E' quanto hanno chiesto come danni le parti civili presenti per la prima volta in tribunale. In aula ci sono presenti Maria Sirica, vedova del barista Fabbri, difesa dall'avvocato Giorgio Bacchelli, Francesca ed Emanuele, figli della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, assistiti dall'avvocato Fabio Anselmo, e l'agente di polizia provinciale Marco Ravaglia, rimasto gravemente ferito nell'agguato mentre era di pattuglia nel Mezzano, difeso dall'avvocato Denis Lovison. 4 milioni di euro i risarcimenti L'avvocato Bacchelli, nella sua arringa, ha chiesto un risarcimento danni di un milione di euro per la vedova Sirica e 500mila euro per il padre di Davide Fabbri, Franco, 85enne. L'avvocato della Provincia di Ferrara, Alberto Bova, ha chiesto un risarcimento di 50mila euro. L'avvocato Anselmo ha chiesto un risarcimento di 2.190.000 euro per i figli e la moglie di Verri. L'avvocato Lovison ha chiesto una provvisionale di 200mila euro, oltre ai danni per un milione di euro per Ravaglia. Cifre che probabilmente resteranno solo sulla carta e che non andranno mai alle parti lese. - (PRIMAPRESS)