Elezioni Abruzzo: vince il CentroDestra (49,1%). Centrosinistra al 31,2% e M5S al 19,1%

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA - L’Abruzzo al voto regionale sceglie il CentroDestra con il candidato Marco Marsilio che guida le preferenze con il 49,1% contro il candidato del Centrosinistra Giovanni Legnini che si è fermato al 31,2 poco dopo lo scrutino del 70% delle schede.

Per il M5S solo il 19,1% dei voti che si attesta al terzo posto delle preferenze. Dunque è la Lega, come da sondaggi della vigilia, ad essere il primo partito con il 28,7%. Il Pd flette all’11,6% accusando anche il calo dell’affluenza al 53,12%. “Grazie Abruzzo! Grazie Italia! Più forti degli attacchi; delle bugie e delle polemiche: da domani al lavoro”, twitta il leder della Lega Matteo Salvini che in realtà anche nel “silenzio elettorale” imposto per legge nel corso delle elezioni, non aveva resistito dall’impulso di postare messaggi di incoraggiamento nonostante la sua posizione di vice-premier alimentando, così, la polemica delle opposizioni.

Clima di entusiasmo anche per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che commenta l’esito del suo candidato a governatore della regione: ”Vittoria! Marco Marsilio presidente della Regione Abruzzo! Una giornata storica per Fratelli d'Italia. Grazie a tutti gli abruzzesi che hanno scelto di avere una guida forte e capace”, e poi su Facebook scrive: “Ora inizia la sfida più importante: far tornare grande l'Abruzzo!". - (PRIMAPRESS)