Eletti i presidenti delle Camere: Casellati al Senato e Fico alla Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sembrava un nodo difficile da sciogliere nel dialogo tra M5S, Lega e Forza Italia proprio per le prese di posizione anche di quest’ultima dopo il niet di Luigi Di Maio difronte alla candidatura al Senato del forzista Paolo Romani. Oggi, invece il voto espresso alle due camere hanno eletto Roberto Fico (M5S) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (Centro Destra). Entrambi hanno superato la quota di voti durante lo spoglio alla Camera per l’elezione del presidente della Camera e del Senato. Alberti Casellati e Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s avevano fissato per un nuovo accordo al secondo giorno di votazioni. Franchi tiratori ce ne sono stati, ma sono stati ininfluenti. Fico è stato eletto con 422 su 620, la Alberti Casellati con 240 su 319.

Dopo una serata di scontri veri o apparenti e una nottata di nuove trattative a Palazzo Grazioli si è dato il via ad un accordo che mette definitivamente fuori il Pd. Silvio Berlusconi, che aveva parlato, in un comunicato stampa di ieri sera, di “atto di ostilità” da parte della Lega, ha invece tirato fuori il nome di Romani per inserire quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice con Forza Italia dal 1994, ex sottosegretario in due governi di centrodestra e negli ultimi anni componente del Csm come membro laico in quota centrodestra. Per Salvini e Di Maio la scelta è stata ok ed arrivato il via libera. - (PRIMAPRESS)