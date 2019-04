È spirato il carabiniere ferito nella sparatoria a Cagnano Varano nel foggiano

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Non c’è la fatta il maresciallo dei carabinieri ferito gravemente nella sparatoria a Cagnano Varano nei pressi di Foggia. Il carabiniere in servizio presso la stazione di Cagnano Varano era rimasto gravemente ferito durante un conflitto a fuoco avvenuto questa mattina nella piazza principale del paese. Ancora pochi i dettagli di quanto avvenuto. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia. ''Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. - (PRIMAPRESS)