Domani in CdM arriva il caso Siri ma non si escludono le sue dimissioni per evitare la crisi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 8 maggio in Consiglio dei Ministri arriva il caso Siri e sarà il momento del confronto finale sulla vicenda che da giorni sta dividendo la maggioranza di governo. Da una parte la richiesta di dimissioni per “opportunità politica” di Luigi Di Maio (M5S), dall’altra il garantismo difeso dalle posizioni del leader della Lega, Metteo Salvini. Un corto circuito che potrebbe segnare la fine di questo governo come più volte ventilato dalle stesse forze della maggioranza. Ma, probabilmente, si tratta di un confronto per misurare le forze in campo. Sta di fatto che quest’oggi alcune voci avrebbero parlato di un passo indietro del sottosegretario Armando Siri, che ricordiamo era stato tirato in ballo per una questione di tangenti per un impianto eolico in Sicilia. Se le voci fossero confermate si tratterebbe di una decisione personale per evitare una clamorosa spaccatura del consiglio dei Ministri sul suo nome. Tutto potrebbe accadere in queste ore e fino alle 10 di domani mattina quando il premier Giuseppe Conte riunirà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Intanto, però, per Siri potrebbe aprirsi un altro fronte d’inchiesta che indebolirebbe ancora di più la posizione di difesa di Salvini. Il sottosegretario leghista avrebbe acquistato una palazzina a Bresso su cui sta indagando la procura di Milano anche se al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso svelato dalla trasmissione Rai, Report in cui si è parlato dell'acquisto di una palazzina nel milanese attraverso un mutuo di 585 mila euro acceso con una banca di San Marino. Secondo le poche carte depositate alla magistratura e stando a quanto ricostruito da Report, lo scorso 31 gennaio Giulia Siri, figlia ventiquattrenne del senatore leghista, ha acquistato un'intera palazzina residenziale a Bresso: sette appartamenti (di cui 5 affittati), cantine, un laboratorio e un negozio. Il denaro sarebbe stato messo a disposizione dal padre a titolo di liberalità e pertanto non soggetto all'imposta di donazione. Separatamente, però, la ragazza avrebbe sottoscritto una procura irrevocabile al padre a vendere l'immobile a se stesso o a terzi. Tuttavia, per pagare l'immobile, Siri, che ha già patteggiato per bancarotta, ha acceso un mutuo di 600 mila euro presso la banca sammarinese. Somma poi accreditata su un conto aperto presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio dal notaio Paolo De Marinis, davanti al quale è avvenuto il rogito. E' stato, poi, lo stesso professionista a segnalare all'ufficio competente di palazzo Koch l'operazione sospetta. "E' stata un'operazione di finanziamento effettuata con un istituto bancario di San Marino che ha erogato regolare finanziamento, peraltro per un importo pari al prezzo dell'acquisto del bene", ha spiegato l'avvocato Fabio Pinelli, difensore di Siri, precisando che per questi fatti il suo assistito non è indagato. - (PRIMAPRESS)