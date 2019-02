Decretone: oggi il via libera del Senato mentre Tria smentisce l'aumento dell'Iva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre al Senato è partita la discussione per dare il via libera al cosiddetto Decretone in cui si definiranno, tra l’altro, alcuni contorni per i beneficiari del reddito di cittadinanza che dovranno svolgere nel Comune da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore complessive settimanali di servizi utili per la collettività e ancora alcuni ritocchi alla Quota 100, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ritorna a smentire l’allarme di un aumento Iva: “Non ho mai parlato di aumenti dell'Iva né di manovre sui conti pubblici - non c'è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione": lo afferma il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria in una nota nella quale "smentisce nel modo più categorico, le ricostruzioni giornalistiche, apparse su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi". Tria smentisce anche "di aver mai riferito, durante la riunione a Palazzo Chigi, di presunte discussioni avute nel corso di una cena con imprenditori a Milano": cena mai avvenuta, precisa il ministro, aggiungendo di non essere stato da mesi a Milano. Tutto questo nell’attesa di un giudizio negativo dell'Ue sulla manovra con le annotazioni di investimenti fermi, quota 100 che non farà salire l'occupazione e aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%. - (PRIMAPRESS)