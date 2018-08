Crolla un viadotto della A10 a Genova. Undici i morti accertati ma si scava tra le macerie

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Sono undici i morti accertati nel crollo del ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Ancora al lavoro Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine per verificare se sotto le macerie non via siano altre vittime. Un lunga porzione del viadotto è crollata, facendo sprofondare le carreggiate in un salto di oltre cento metri. Ci sarebbero una ventina di mezzi coinvolti nel crollo e decine di vittime, riferiscono i soccorritori. “Stiamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema. I feriti che siamo riusciti a raggiungere - ha detto un responsabile del 118 impegnato nei soccorsi - sono una dozzina, il lavoro grosso lo stanno facendo i vigili del fuoco". Sette persone sono state estratte vive dalle macerie e trasferite con l'elicottero dei vigili del fuoco negli ospedali della città. "Ci sono quattro codici rossi poli-traumatizzati e traumatizzati cranici e alla colonna vertebrale e tre soggetti fratturati - ha detto il direttore generale Asl 3 Carlo Bottaro -. In più ci sono traumatizzati psichici, cioè donne e bambini che hanno assistito al crollo del ponte". E' stato allestito, per questi pazienti, un'unità psicologica e psichiatrica ad hoc. Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. E' quanto riferiscono fonti dei carabinieri che stanno intervenendo sul posto. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parte di ponte che non è crollata. - (PRIMAPRESS)