Cottarelli: "Tempi brevi per la formazione di governo e conti pubblici sotto controllo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Conto di presentare una lista di ministri nel più breve tempo possibile”. Cosi Carlo Cottarelli, incaricato questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha detto nel presentarsi alla stampa.

Cottarelli, economista e commissario alla spending review nominato nel 2013 da Enrico Letta, ha anche assicurato di presentare al Parlamento la legge di bilancio: ”Andrò in Parlamento per presentare una legge di bilancio e in caso di fiducia mi dimetterò ad inizio 2019, in alternativa mi dimetterò subito per andare a elezioni dopo agosto. Il governo manterrebbe neutralità rispetto ai partiti” ha detto Cottarelli accettando l'incarico. Ed inoltre l’economista ha parlato di gestione attenta con occhio prudente a mantenere sotto controllo i conti pubblici. Le reazioni dei partiti di maggioranza hanno già espresso la loro contrarietà a questo esecutivo. - (PRIMAPRESS)