Controlli sulla staticità delle strade vicine dopo lo scoppio dell'autobotte sull'A14

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Solo questa mattina all’alba sono terminate le operazioni per spegnere ogni focolaio di incendio che ieri è scoppiato sulla A14 all’altezza di Borgo Panigale in cui ha perso la vita un uomo e sono rimaste feriti oltre 100 persone. Questa mattina dopo i primi interventi di ieri, sono riprese le ispezioni degli ingegneri per controllare la staticità delle strade vicine e di ciò che rimane del ponte crollato in seguito allo scoppio di una autobotte che trasportava liquido infiammabile. La società Autostrade comunica che ci sono accomodamenti in corrispondenza delle uscite obbligatorie istituite a Casalecchio di Reno, verso la A14, e le uscite 2 e 3 della Tangenziale.

L’incidente di ieri ha riacceso le polemiche non solo sul traffico pesante su gomma ma anche sulle modalità di trasporto di materiali pericolosi. - (PRIMAPRESS)