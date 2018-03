Arrestato Elmadhi Halili, un marocchino autore del primo testo in italiano della "fede" Isis

(PRIMAPRESS) - TORINO - Si alza il livello di guardia contro il terrorismo in Italia. Dopo l’arresto del maestro egiziano che a Foggia indottrinava i bambini alla “fede” del sedicente Stato Islamico, oggi è stato arrestato Elmadhi Halili, un 23enne italo-marocchino con l’accusa di “partecipazione all’associazione terroristica”. L’operazione ha preso le mosse da un'inchiesta della Procura di Torino sullo Stato islamico in tutta l'Italia settentrionale. Halili sarebbe stato l’autore del primo testo di propaganda in italiano mostrando così l’inquietante obiettivo da parte di cellule Isis di essersi non solo radicate nel nostro paese ma anche di aver alzato il livello degli obiettivi puntando a fare proseliti in aree sociali più disagiate in Italia. Il ministro Minniti ha dovuto ammettere, a fine del suo mandato politico, che il "Terrorismo islamico mai così pericoloso in Italia”. - (PRIMAPRESS)