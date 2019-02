All'esame il nuovo codice della strada pensato per chi va in bici anche contromano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per le biciclette il nuovo codice della strada riserverà molte novità che sono all’esame della Commissione Trasporti alla Camera. Nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km orari si potrà andare contromano, “indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico”. I ciclisti inoltre avranno la possibilità di circolare nelle corsie ora riservate solo ai taxi e agli autobus e di parcheggiare in aree adibite dal comune altrimenti sui marciapiedi e all’interno delle zone pedonali. Ai semafori la ripartenza privilegia i ciclisti che avranno una striscia di arresto e go avanzata, una doppia linea (una per le bici e una per le auto) davanti ai semafori e agli stop.

Certo che la misura che non mancherà di suscitare polemiche è quella che riguarda la possibilità di andare in senso opposto alle auto nelle vie a lento scorrimento del centro, già stata sperimentata in diversi Paesi come il Belgio, Regno Unito e Olanda, dove però vige una maturità del traffico in bicicletta con più anni di convivenza tra auto e due ruote.

Secondo gli studi dei ricercatori non ci sarebbe un aumento dei rischi per incidenti stradali, anzi consente un maggiore controllo di spazi e distanze ma i dati sono stati raccolti dall’esperienza dei paesi dove l’uso della bicicletta parte da lontano.

Lega e M5s, però, hanno scelto una sorta di paracadute che responsabilizza il sindaco a dover emanare un’ordinanza che consenta anche la circolazione in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli con segnaletica ben in vista.

Tra gli emendamenti da discutere anche l’uso obbligatorio del casco in bici. Mentre per quanto riguarda i motociclisti la maggioranza si sta confrontando sull’eventualità di inserire l’obbligo di dotarsi di un abbigliamento `tecnico´ di sicurezza. Le moto elettriche potranno circolare anche in autostrada. Con il disegno di legge M5s-Lega gli skate, i monopattini e gli hoverboard entrano a far parte per la prima volta del codice della strada (il dibattito in corso è se potranno circolare solo nelle piste ciclabili). - (PRIMAPRESS)