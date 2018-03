Addio a Fabrizio Frizzi, muore a 60 anni un pilastro della tv italiana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sembra davvero impossibile solo scriverlo, ma purtroppo è accaduto quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo ha annunciato la famiglia del noto conduttore tv in una nota in cui scrive: Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Frizzi, 60 anni, si è spento a seguito sembra di un'emorragia cerebrale. «Se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano», il commento della Rai. «Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra». Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi era stato colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma «L’Eredità». Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. - (PRIMAPRESS)