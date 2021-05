Zone Bianche: accordo Ministero-Conferenza Regioni senza coprifuoco e riaperture

(PRIMAPRESS) - ROMA - Accordo tra ministero della Salute e Regioni sulle cosiddette 'zone bianche' In un incontro tra il ministro Speranza e il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, è stata condivisa una linea di azione per le zone bianche che sarà recepita in una prossima ordinanza del ministro. La proposta condivisa prevede (fermo restando mascherine, distanziamento e sanificazione luoghi chiusi) che quando una Regione diventa 'bianca' sia superato il coprifuoco e si possano anticipare le riaperture delle attività economiche e sociali. - (PRIMAPRESS)