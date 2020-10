Whirlpool Napoli: gli operai bloccano l'autostrada, vogliono un incontro con Conte

Autostrada bloccata a Napoli dagli operai Whirlpool

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono 200 i lavoratori dello stabilimento di Napoli di Whirlpool che da questa mattina bloccano l'autostrada per protestare contro la chiusura dello stabilimento di via Argione da parte dell'azienda multinazionale per il prossimo 31 ottobre chiedono un immediato incontro da parte del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sbloccare una questione che va avanti ormai da 18 mesi. «Non si può più aspettare bisogna prendere in mano la situazione ai livelli più alti e dimostrare il governo ha la capacità è la volontà di gestire con rispetto degli accordi e delle persone questa vertenza», dichiara Antonio Accurso segretario generale UILM Campania. - (PRIMAPRESS)