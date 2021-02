Vigevano: precipitato un ultraleggero con due persone a bordo nel Parco del Ticino. Ancora sconosciute le cause

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, a Vigevano (Pavia). Due persone sono morte in un incidente in ultraleggero avvenuto intorno alle 17.30,nei pressi di strada al Salto, in località Buccella, poco distante dalle sponde del Ticino. Il velivolo - per cause in corso di accertamento - sarebbe precipitato in un'area boschiva non lontana dalle sponde del Ticino. Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell'accaduto. Non sono al momento note le generalità delle vittime. Si tratterebbe del pilota e di un'altra persona che si trovava a bordo del mezzo al momento dello schianto. Come riferito da Areu sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso con l'elisoccorso, un'ambulanza e un'automedica. Non risulterebbero altre persone coinvolte oltre alle due persone che hanno perso la vita. Sul luogo della tragedia anche Carabinieri e Vigili del Fuoco. - (PRIMAPRESS)