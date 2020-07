Viabilità Italia: weekend da bollino rosso sulle autostrade. Bollino nero il 7-9 Agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sia pure con numeri ridotti questo weekend viene comunque segnalato da “traffico da bollino rosso”. E' quanto indica il piano per l'esodo estivo 2020 messo a punto da Viabilita' Italia. I dati di traffico riferiti a questi ultimi due mesi -si legge in una nota- hanno suggerito il bollino rosso anche per il prossimo fine settimana e per gli ultimi due d agosto, quando sono previsti i rientri. Il fine settimana del 7-9 agosto è quello in cui si attendono i maggiori volumi di traffico, con previsione di criticità da bollino nero l'8 mattina. - (PRIMAPRESS)