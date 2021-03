Vaticano: le unioni gay non possono avere la benedizione. Lo conferma la Congrega della Fede

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Una coppia può ricevere la benedizione? Le trasformazioni della società stanno modificando anche l'atteggiamento della chiesa ma a quanto sembra, non fino al punto di riconoscerle gli stessi diritti di due coniugi eterosessuali. A chiarire le posizioni è la Congregazione della Dottrina della Fede del Vaticano che afferma: "non è lecito impartire una benedizione a relazioni, anche stabili, che implicano prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire,fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso". Non si escludono invece "benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale che manifestino volontà di vivere in fedeltà ai disegni di Dio". - (PRIMAPRESS)