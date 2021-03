Vaccino Sputnik, Camera commercio Italo-Russa: "Potrebbe esserci una produzione italiana con l'ok Ema"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbe iniziare in Italia la produzione europea del vaccino russo Sputnik V: lo annuncia la Camera di commercio italorussa, precisando: "Raggiunto un accordo con l'azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione locale". La partnership permetterà di produrre da luglio. La biofarmaceutica svizzera ha una succursale italiana e un sito produttivo in Lombardia. L'avvio della produzione è subordinato all'ok di Ema e Aifa, puntualizza il presidente Di Naro, che stima in 10 milioni di dosi il volume produttivo. - (PRIMAPRESS)