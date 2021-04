Vaccino Jansen: dopo le osservazioni dell’Ema, l’Aifa consiglia J&J agli over 60

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera di Ema, vengono consegnate 184 mila dosi di vaccino Johnson&Johnson. Come per AstraZeneca anche per questo vaccino sono stati osservati rari coaguli di sangue gravi nelle donne under 60, precisa la nota informativa Aifa, che verrà allegata al modulo di consenso per la vaccinazione con il siero di Janssen. Per questo viene consigliato preferibilmente agli over 60. Le dosi, immagazzinate a Pratica di Mare,verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni. - (PRIMAPRESS)