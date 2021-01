Vaccino italiano, Palù (Aifa) "Più vicino l'arrivo di Reithera. Si è conclusa la fase 1"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vaccino italiano ReiThera potrebbe essere disponibile nel nostro Paese in settembre, in "alcuni milioni" di dosi: questa la stima del presidente Aifa Palù. ReiThera usa come vettore un virus da primate non umano: appena conclusa la fase 1, "qualche mese" perché sia disponibile e "decine di migliaia di soggetti" da coinvolgere in fase 2 e 3. Immunità di gregge? "Si stima che ci voglia circa il 65% di vaccinati per proteggere chi non può vaccinarsi. Per arrivare a circa 40mln di vaccinati si puntava all'autunno. Possiamo farcela". - (PRIMAPRESS)