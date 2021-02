Vaccino AstraZeneca fino a 65 anni. Le varianti spingono l’Aifa all’ok ma con un paletto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il vaccino di AstraZeneca fino ai 65 potrebbe arrivare il via libera definitivo a breve dell’Aifa ma con un paletto: essere in buona salute, cioè senza altre patologie.E' una sintesi del vertice tra ministero della Salute, Aifa, Iss, Regioni e Agenas, che però lascia qualche dubbio per come si sta maturando la decisione. A spingere le decisioni è la preoccupazione della diffusione delle varianti del virus e c'è la necessità di velocizzare la copertura più ampia possibile di vaccinazione come ha avvertito il virologo Massimo Galli. “Consideriamo anche AstraZeneca un vaccino efficace, e probabilmente gli inglesi che lo hanno sperimentato ritardando la seconda somministrazione dalle 8 alle 12 settimane perché ovviamente immersi nella crisi di una diffusione rapida delle varianti" di Sars-CoV-2, hanno trovato che questi soggetti erano protetti, che potevano coprire una maggior parte della popolazione. Quindi probabilmente anche noi rivaluteremo se occorre questo suggerimento" ha dichiarato ieri Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. Finora l'Aifa ha sconsigliato la somministrazione del vaccino inglese solo agli over 55. - (PRIMAPRESS)