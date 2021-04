Vaccini, Stefani (Disabilità): "Introdotto il monitoraggio specifico a persone con fragilità caregiver"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il report vaccini introduce finalmemnte il monitoraggio specifico delle somministrazioni a persone con fragilità caregiver. Si compie così un passo avanti nella trasparenza che consentirà anche di verificare l'effettiva vacciazione delle categorie in priorità e l'andamento della campagna". Cosi ha dichiarato la ministra per le diabiltà Erika Stefani. "Grazie al commissario Figliuolo per aver recepito le nostre istanze e per aver realizzato le condizioni che chiedevamo. Ha aggiunto Stefani.

La ministra ha preso parte anche alla discussione in videoconferenza sulla Nuova Strategia europea sui diritti delle persone con disabilità. - (PRIMAPRESS)