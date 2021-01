Vaccini: scorte in via di esaurimento e Pfizer riduce le consegne. Per il richiamo di utilizzeranno le dosi di Moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vaccini già terminati. Dalle strutture di vaccinazioni arrivano le comunicazioni di scorte esaurite. E ad aggravare la situazione arriva anche la notizia da Pfizer che"dalla prossima settimana" ci sarà un calo temporaneo di consegna di vaccini in Europa. Le dosi a disposizioni degli ospedali sono in esaurimento in diverse regioni per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer e,per i richiami programmati,ora si utilizza la riserva del 30%. Se sarà necessario - riferiscono alcuni medici - saranno utilizzati per il richiamo anche i recenti arrivi delle fiale di Moderna,ritenue compatibili con Pfizer. - (PRIMAPRESS)