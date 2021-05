Vaccini, ministero Salute: si allunga l’intervallo delle due dosi di Pfizer e Moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una circolare del ministero della Salute consiglia un prolungamento nella somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna "nella sesta settimana dalla prima dose". Il prolungamento dei tempi viene raccomandato per fare fronte a quei casi di soggetti ad alto rischio non ancora vaccinati. Trasmesso il parere del Cts secondo cui coloro che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, senza avere manifestato eventi di trombosi rare "non presentano controindicazioni per una seconda somministrazione di medesimo tipo vaccino" - (PRIMAPRESS)