Vaccini: dalla linea dura di Draghi all'obiettivo copertura massima di Speranza. Ecco il quadro "Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’obiettivo del governo Draghi è di vaccinare oltre il 70% della popolazione nel più breve tempo possibile. La vaccinazione di massa è l’unica strada per uscire ancora da altri lockdown che si stanno ipotizzando per contenere la diffusione del Covid e delle sue varianti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ieri ha azzardato un consistente numero di vaccinazioni entro l’estate sdoganando definitivamente l’uso di AstraZeneca anche per gli over 65 dopo che si era dubitato dell’efficacia del vaccino in questa fascia d’età. Una circostanza che ha fatto crescere qualche perplessità di troppo nella cittadinanza. Intanto si vedrà se le dosi promesse in arrivo della stessa AstraZeneca ma anche di Pfizer e Moderna arriveranno per alimentare i centri di vaccinazione che il nuovo Commissario all’emergenza, Figliuolo sta predisponendo. Il quadro attuale delle vaccinazioni diffuso dal governo vede un totale di 1milione e 652 mila persone a cui è stato già somministrato il vaccino nelle due dosi. A guidare le classifiche di miglior copertura vaccinale sono sopratutto le regioni e province autonome con Valle d’Aosta, Bolzano e Trento con i picchi di Puglia e Toscana che hanno superato il 90% tra dosi ricevute e somministrate. Le fasce più coperte dalle vaccinazioni sono finora, quelle tra i 50-59 anni mentre la più penalizzata al momento è quella tra i 70 e i 79 ma anche dei giovani tra 16-19 anni che invece hanno mostrato di essere una categoria a rischio per le numerosi varianti a cominciare da quella inglese. - (PRIMAPRESS)