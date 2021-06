Vaccini, Cts: AstraZeneca fortemente raccomandato solo agli over 60. Seconde dosi con Pfizer e Moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vaccino di AstraZeneca è fortemente raccomandato per gli over 60 mentre chi ha meno di 60 anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna. E' l'indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico-scientifico, che rimanda ogni decisione alle autorità competenti. Ma il ministro Speranza ha già fatto sapere che "le raccomandazioni del Cts saranno tradotte dal governo in modo perentorio". È quanto emerso dalla conferenza stampa del Cts, del Ministro della Salute e del Commissario per l’emergenza, Figliuolo.Le affermazioni in conferenza sono state anche una risposta alla Regione Lazio che attendeva di sapere come comportarsi con le seconde dosi. Intanto la regione aveva sospeso l’ open week per gli over 18 con AstraZeneca dopo il caso del decesso della giovane Camilla. - (PRIMAPRESS)