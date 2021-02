Vaccini AstraZeneca: l'Aifa "rimuove" il blocco dei fattori di rischio per gli over 55

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le polemiche sollevate anche dal mondo scientifico, l’Agenzia nazionale del Farmaco rimuove le iniziali diffidenze sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca sugli over55. "Il rapporto beneficio/rischio del vaccino AstraZeneca risulta favorevole" anche negli over55 in buona salute. E' quanto si legge in un parere della Commissione tecnica scientifica Aifa, chiamata a pronunciarsi sulla sicurezza del vaccino. Inizialmente l’agenzia aveva suggerito l'"utilizzo preferenziale nelle popolazioni con evidenze maggiormente solide, cioè soggetti giovani 18-55 anni", Aifa apre a "soggetti più anziani senza fattori di rischio", "in attesa di acquisire ulteriori dati". - (PRIMAPRESS)