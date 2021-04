Vaccinazioni in azienda: ecco le linee guida dell'Inail. Un corso sulla piattaforma Eduiss

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera agli accordi tra aziende e sindacati per iniziare le vaccinazioni all'interno degli stabilimenti, arrivano ora le indicazioni delle modalità di somministrazione da parte dell'Inail. Si tratta delle linee guida per le vaccinazioni anti-Covid sul luogo di lavoro, elaborate con i ministeri di Lavoro e Salute, Enti territoriali e struttura commissariale, Per efficacia, efficienza e sicurezza,6 "presupposti imprescindibili": disponibilità di vaccini/azienda/medico o personale sanitario; sicurezza nella somministrazione;adesione vaccinale volontaria e informata;tutela della privacy. Il personale somministrante si formerà a distanza sulla piattaforma Eduiss, predisposta dall'Istituto superiore di Sanità. - (PRIMAPRESS)