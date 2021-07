Vacanze, il 46% degli italiani resta a casa per ragioni finanziarie. L'indagine Demoskopika prodotta per Rai2

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il reset dell'Italia, dopo il picco della pandemia, vede un paese più povero. In questi giorni gli avvisi di pagamento delle Agenzie delle entrate hanno fatto regolarmente il loro corso nonostante il governo Draghi abbia deciso per una proroga al 31 agosto. E bisognerà capire dove si è interrotta la comunicazione tra governo centrale e sportelli di riscossione. In questa situazione una indagine Demoskopika ha rilevato che il 54% degli italiani ha optato per andare in vacanza (in Italia nell'87% dei casi), ma il dato rilevante è il 46%, pari a circa 10 milioni di italiani, ha rinunciato per vari motivi. L'indagine di Demoskopika prodotta per la trasmissione televisiva "Anni 20 Estate" ,in onda su Rai2, evidenzia che a pesare di più sulle rinunce sia il peggioramento delle condizioni finanziarie familiari. "Le difficoltà economiche-dice il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio pesano più della paura del Covid nei consumi turistici degli italiani". - (PRIMAPRESS)