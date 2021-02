U-Mask, dalle stelle dello spettacolo e della Tv al sequestro. Le mascherine dei Vip non erano un presidio sanitario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le abbiamo viste indossate da personaggi del mondo dello spettacolo e da cronisti televisivi ma ore le mascherine U-Mask Model 2 sono state messe fuorilegge. Il ministero della Salute ha disposto "il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2" e "l'adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto" dal mercato. La decisione è stata presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al ministero che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio "privo di autorizzazione". Il ministero evidenzia i "potenziali rilevanti rischi per la salute". Ora sono state anche attivate le indagini amministrative per frode. - (PRIMAPRESS)