Turismo: senza stranieri gli alberghi perdono oltre l'80% di fatturato rispetto a giugno dello scorso anno

ROMA - Il turismo fa i conti con i flussi ridotti dall'estero e nel mese di giugno gli alberghi hanno registrato un calo dell'80,6% rispetto a giugno 2019,secondo quanto rilevato dalla Federalberghi. Praticamente paralizzati i flussi dall'estero, -93,2%; in forte calo anche le presenze dall'interno,-67,2%. Dolorose le ripercussioni sul lavoro: a giugno persi 110mila posti stagionali e temporanei di varia natura (-58,4%).Per l'estate sono a rischio 140mila posti temporanei. Non rosee le previsioni per luglio: l'83,4% delle strutture sentite prevede fatturati più che dimezzati.